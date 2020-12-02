«محلية أسوان» تشكل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمحلات

مع الاستعدادات الجارية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والحد من انتشاره، شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد طارق لطفي، لجنة للمرور والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية على مستوى نطاق المدينة، لمعاينة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.وتشكلت اللجنة برئاسة نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وعضوية كلًا من: رؤساء الأحياء، ومدير رخص المحلات، ومدير شئون البيئة بالوحدة، والصحة، وبمعاونة شرطة المرافق بأسوان.