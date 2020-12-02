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فن

حضور مكثف للفنانين في العرض الخاص لـ«بين الجنة والأرض»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:33 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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شهد العرض الخاص للفيلم الفلسطيني" بين الجنة والأرض"، والذي أقيم في سينما زاوية بوسط البلد، حضورًا مكثفًا من الفنانين والإعلاميين، بوجود مخرجة الفيلم نجوى نجار والتي تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد عرض الفيلم أقيمت ندوة نقاشية أدارها الناقد طارق الشناوي، كما ينطلق الفيلم في زاوية ابتداءً من اليوم على مدار أسبوعين جميع حفلات اليوم.

وأشاد الحضور بالقيمة الفنية للفيلم وقدرته على الجمع بين العمق والبساطة في التعامل مع فيلم عن فلسطين، وكان من أبرز الحضور الممثلون أحمد مجدي، ركين سعد، فاطمة الناصر، علاء عرفة، ومدير التصوير أحمد المرسي، مصممة الأزياء ريم العدل، المطرب أبو، والموسيقار تامر كروان مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم.

وفاز الفيلم خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في نسخة العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، وجائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، كما شارك في مهرجانات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.

بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، وهما زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية وبعد 5 سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفا فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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