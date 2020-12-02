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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: زرنا 13 محافظة والتقينا 1200 مستثمر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:32 م
المستشار عمرو نور
المستشار عمرو نور الدين
طارق عتمان
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قال المستشار عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقدنا زيارات خلال الفترة الماضية لـ 13 محافظة مصرية، التقينا فيها مع 1200 مستثمر من صغار ومتوسطي الاستثمار، لمساعدتهم على التغلب على العوائق التي تواجههم.

وأضاف خلال جلسة الاستثمار والتمويل بقمة مصر الاقتصادية 2020، برعاية رئيس مجلس الوزراء: "اعتمدنا مجموعة جديدة من الخطط للترويج للاستثمار، فحددنا الفئات المستهدفة، وقمنا بعمل لقاءات مع مجالس الأعمال الخارجية، والبنوك الاستثمارية والمؤسسات، بالتنسيق بالطبع مع سفاراتنا، واستطعنا تعريفهم بمزايا وفرص الاستثمار في السوق المصري".

ويشارك في القمة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء، قمة مصر الاقتصادية والتي تشمل 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

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