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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:32 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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عقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اليوم، اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز الباجور ومنوف وقويسنا والسادات ورئيس حي غرب شبين الكوم، ومدير مديرية الإسكان ومدير المديرية المالية ومديري إدارات التسكين والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام.

ناقش السكرتير العام الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وشدد علي ضرورة الإسراع في إنهاء الوحدات السكنية القائمة والعمل بآلية مختلفة لصالح خدمة المواطن، هذا وقد تضمن الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عمارة الإسكان بحي غرب مدينة شبين الكوم والتي تضم (148) وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 45%، فضلا عن أنه تم التسليم الابتدائي لعدد (10) وحدات سكنية بناحية كفر رماح بمركز منوف على أن يتم تخصيص نسبة (10%) منها لمواجهة الظروف الطارئة، كما تم الانتهاء من عدد (28) وحدة إسكان اقتصادي بقرية جروان بمركز الباجور، وتم التسليم الابتدائي وجارى استيفاء بعض الملاحظات.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لعمارة الإسكان بحي غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة وكذا موقف عمارة الإسكان بجوار الجمعية الاستهلاكية بمدينة تلا، فضلاُ عن عرض موقف إنشاء عمارة إسكان اقتصادي بحي تيمور بمدينة قويسنا، فيما تم مناقشة إلغاء تخصيص عدد (6) وحدات سكنية تم تخصيصهم للمواطنين بالعمارة الكائنة بقرية جروان نظرًا لعدم جديتهم في التعاقد.

وشمل الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من الدور الأرضي لعدد (3) عمارات بناحية الخطاطبة بالسادات واستغلالهم كمنفعة عامة سوق تجارى وعيادات وغيرها من الخدمات لخدمة المواطنين، ووجه السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإسكان والمالية ورئيس المدينة لدراسة السوق المثلى وتحديد أنواع الأنشطة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين بهذه الوحدات السكنية حفاظًا على أملاك الدولة وتعظيم إيرادات الصندوق.

وقد أكد السكرتير العام ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.

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