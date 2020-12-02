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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطع المياه 7 ساعات عن بعض مناطق المنصورة اليوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن مناطق حي شرق المنصورة، جزء من حي غرب المنصورة، جزء من مركز المنصورة "وحدة محلية نقيطة، وحدة محلية برق العز، وحدة محلية برق العز، وحدة محلية كوم الدربي"، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة 6 من صباح غد الخميس.

وأوضحت الشركة القابضة، في بيان اليوم، أن ذلك لأعمال صيانة طارئة على خط المياه العكرة الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 ميلليمتر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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