المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بخرق حظر التجوال

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لثلاثة أشخاص؛ لاتهامهم بحيازة مخدر الهيروين وخرق حظر التجوال بدائرة قسم شرطة روض الفرج.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على الصعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد، وجمال سعيد الرحماني، وأمين السر محمد عطية.وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 3133 لسنة 2020 جنایات روض الفرج، بقيام كل من جرجس عاطف كمال حناوي، ومينا منیر شاکر مجلي، وجومانا صلاح شيخون مهران، بحيازة «الهيروين» بغرض الاتجار، وخرق حظر التجوال.وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لكل عما أسند إليه من تهم، وتغريمهم 100 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف.