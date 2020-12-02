ضبط 150 جرام «شابو» في سوهاج

تمكن ضباط مديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، وبحوزته كمية من مادة "الشابو" المُخدر، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.وترجع أحداث الواقعة، بحسب بيان أمني، لتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من "صلاح. ع.ح"، 50 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويُقيم دائرة المركز، وله محل إقامة آخر بحي السلام دائرة قسم ثانِ الإسماعيلية، وبحوزته 37 تذكرة من مادة "الشابو" المُخدر تزن حوالي 150 جرامًا ومبلغ مالي وقدره 1045 جنيهًا، وهاتفان محمول.وذلك أثناء استقلاله سيارته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.