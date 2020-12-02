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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 150 جرام «شابو» في سوهاج

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:38 م
ضبط 150 جرام شابو
ضبط 150 جرام شابو
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكن ضباط مديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، وبحوزته كمية من مادة "الشابو" المُخدر، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وترجع أحداث الواقعة، بحسب بيان أمني، لتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من "صلاح. ع.ح"، 50 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويُقيم دائرة المركز، وله محل إقامة آخر بحي السلام دائرة قسم ثانِ الإسماعيلية، وبحوزته 37 تذكرة من مادة "الشابو" المُخدر تزن حوالي 150 جرامًا ومبلغ مالي وقدره 1045 جنيهًا، وهاتفان محمول.

وذلك أثناء استقلاله سيارته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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