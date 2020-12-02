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اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:27 م
أزياء موسم شتاء 2021
أزياء موسم شتاء 2021
سلمى بدر
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سيطر اللون الأزرق الملوكي على مجموعات الأزياء وتصميمات الفساتين المختلفة لموسم شتاء عام 2021، التي تعزز أناقة المرأة وتبرز جمالها، بينما اللافت في هذه الأزياء هو الاختلاف والتنوع من حيث تدرجات اللون الأزرق والتصميمات المختارة.


اللون الأزرق يسيطر
- المعاطف:
حضرت المعاطف ذات اللون الأزرق بشكل بارز في عروض أزياء موسم فصل شتاء عام 2021، حيث تم اعتمادها إما مع الألوان الأخرى المختلفة، أو من خلال تنسيقها مع الملابس بدرجات اللون نفسه، كما تنوعت قصات المعاطف بين الطويل والميدي لتتماشى مع الإطلالات المختلفة.
اللون الأزرق يسيطر
فساتين بتصميمات مختلفة:
من اللافت في التصميمات التي عرضت باللون الأزرق هي الفساتين المميزة والمناسبة لمختلف الإطلالات منها الفساتين الميدي ذات القصة المستقيمة، إلى جانب الفساتين بقصة الكلوش أو ذات الأكمام المنفوشة وزين العديد منها ببعض الإضافات الملفتة، كالكشكاش والتطريزات والنقوشات الناعمة والاستراس اللماع.


اللون الأزرق يسيطر
- البنطلونات الرسمية:
من الاختيارات المتاحة للتألق في موسم فصل شتاء عام 2021 هو ارتداء البنطلونات الرسمية باللون الأزرق الداكن، وتنسيقها مع البليزر والجاكيت من نفس اللون أو تنسيقها مع البليزر بالألوان الكلاسيكية.


اللون الأزرق يسيطر
- الجاكيتات الرسمية المزينة بالكشكاش:
للإطلالات الخاصة بالسهرات، يمكن ارتداء الجاكيتات أو البليزرات المصممة من القطيفة والمزينة بالكشكاش، وتنسيقها مع الأزياء المميزة لإطلالات ملفتة.
اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021
اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021
اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021
اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021
اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021
اللون الأزرق يسيطر على عروض أزياء موسم شتاء 2021

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