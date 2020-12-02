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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد إعلان علاقتها مع معز مسعود.. قصة 3 رجال في حياة حلا شيحة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:03 م
حلا شيحة
حلا شيحة
نوران إمام
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نشرت الفنانة حلا شيحة، مقطع من أغنية لمعز مسعود، عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور الشهير «انستجرام».

وعلق «شيحة» على المقطع: «شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها ليّ لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك».

وفاجأت حلا شيحة جمهورها اليوم الأربعاء، بإعلان حبها للمره الأولى للداعية الإسلامي معز مسعود، بعد تسرب أخبار - في الفترة الأخيرة

- عن ارتبطهما.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية، معلومات عن علاقات الفنانة حلا شيحة قبل ارتباطها بمعز مسعود.

- زوجها الكندي

انفصلت «شيحة» مؤخرًا عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد أكثر من 12 عامًا من الزواج الذي نتج عنه 4 أطفال، دون أن تُعلن عن الأسباب وراء انفصالهما، خاصة أنها اتخذت في فترة قصيرة الكثير من القرارات، منها عودتها للفن وخلعها للحجاب.

وتحدث عن طلاقها في لقاءات تلفزيونية،بأنه تم بشكل رسمي ولم يتم توثيق في الشهر العقاري، مؤكدة أنها تحترم والد أبناءها، وترفض تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

- هاني عادل

كان من المنتظر - في عام 2006 - أن يشهد الوسط الفني زواج حلا شيحة من الفنان هاني عادل، وقبل أيام من الفرح، قررا الانفصال، وقال «عادل» وقتها، إن يخرج عن إرادتهما.

-معز مسعود
هو الرجل الذي دخل حياة حلا شيحة في الفترة الأخيرة، عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

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