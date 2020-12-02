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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«الاسترخاء» أبرزها.. نصائح للزملكاوية للتمتع بهدوء الأعصاب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:41 م
للزملكاوية
للزملكاوية
شيماء دهب
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التقى فريقا كرة القدم قطبي الكرة المصرية فريق الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة الدولي في مباراة القرن الأفريقي، والتى انتهت بتتويج الأهلى ببطولة كأس أفريقيا، بالإضافة إلى خسارة الفريق الأبيض لبطولة ثانية- كأس مصر- أمس الثلاثاء، 1 ديسمبر أمام الطلائع الجيش.

لذا خلال السطور التالية نرصد بعض النصائح لكل زملكاوي للتمتع بهدوء الأعصاب:

- تمارين الاسترخاء
عبر اليوتيوب نجد العديد من تمارين الاسترخاء الذي يمكن لمشجعي الزمالك، التدريب من خلالها للتمتع بهدوء الأعصاب.

- مشروبات لتهدئة الأعصاب
هناك العديد من المشروبات يمكن تناولها لتهدئة الأعصاب والعمل على التخلص من القلق من بينها النعناع، الينسون، الجنزبيل، المرمرية.

- تقليل الضوضاء حولك
التكنولوجيا حولك وكثرتها مع مرافقة الهاتف المحمول لك كل هذا يساعد على توترك بشكل أكبر لذا لابد من ترك السوشيال ميديا جانبًا وعدم مشاهدة التعليقات الخاصة بالمباراة.

- تنظيم الوقت
قم بتنظيم وقتك بشكل يخلو من التوتر والعصبية ولا يشمل مقاطع من فيديوهات المباراة على سبيل المثال تنظيم الوقت ومعرفة ما تفعله خلال اليوم من مسؤليات يساعدك على التخلص من القلق والتوتر.

- إيقاف الأفكار السلبية
لابد من إيقاف الأفكار السلبية عن طريق إخراجها من العقل على سبيل المثال مشاهدة فيلم أو ممارسة الرياضة أو مشاهدة مسرحية كوميدية للتخلص من كافة مشاهد المباراة والتحليل وكافة هذه الأمور.

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