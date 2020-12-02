«الاسترخاء» أبرزها.. نصائح للزملكاوية للتمتع بهدوء الأعصاب

- تمارين الاسترخاء

- مشروبات لتهدئة الأعصاب

- تقليل الضوضاء حولك

- تنظيم الوقت

- إيقاف الأفكار السلبية

التقى فريقا كرة القدم قطبي الكرة المصرية فريق الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي باستاد القاهرة الدولي في مباراة القرن الأفريقي، والتى انتهت بتتويج الأهلى ببطولة كأس أفريقيا، بالإضافة إلى خسارة الفريق الأبيض لبطولة ثانية- كأس مصر- أمس الثلاثاء، 1 ديسمبر أمام الطلائع الجيش.لذا خلال السطور التالية نرصد بعض النصائح لكل زملكاوي للتمتع بهدوء الأعصاب:عبر اليوتيوب نجد العديد من تمارين الاسترخاء الذي يمكن لمشجعي الزمالك، التدريب من خلالها للتمتع بهدوء الأعصاب.هناك العديد من المشروبات يمكن تناولها لتهدئة الأعصاب والعمل على التخلص من القلق من بينها النعناع، الينسون، الجنزبيل، المرمرية.التكنولوجيا حولك وكثرتها مع مرافقة الهاتف المحمول لك كل هذا يساعد على توترك بشكل أكبر لذا لابد من ترك السوشيال ميديا جانبًا وعدم مشاهدة التعليقات الخاصة بالمباراة.قم بتنظيم وقتك بشكل يخلو من التوتر والعصبية ولا يشمل مقاطع من فيديوهات المباراة على سبيل المثال تنظيم الوقت ومعرفة ما تفعله خلال اليوم من مسؤليات يساعدك على التخلص من القلق والتوتر.لابد من إيقاف الأفكار السلبية عن طريق إخراجها من العقل على سبيل المثال مشاهدة فيلم أو ممارسة الرياضة أو مشاهدة مسرحية كوميدية للتخلص من كافة مشاهد المباراة والتحليل وكافة هذه الأمور.