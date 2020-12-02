تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأوضحت هيئة الميناء- في بيان اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.