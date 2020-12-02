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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:34 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ ش أ
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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت هيئة الميناء- في بيان اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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