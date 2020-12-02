حلا شيحة ومعز مسعود يعلنان قصة حبهما.. والفنانة: لديك الكثير لتقدمه

جدل كبير مثار حول علاقة الداعية والمنتج معز مسعود والفنانة حلا شيحة، حيث نشر معز صباح اليوم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" فيديو لأغنية "مقاتل" الذي قدمها عام 2007 بصوته، وأهداها لحلا شيحة، وكتب لها "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".وسرعان ما ردت عليه حلا شيحة بإعادة نشر الأغنية مرة أخرى على حسابها على انستجرام، وعلقت عليها "أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شيء".وتعرف الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود هذا العام من خلال أصدقاء مشتركين بينهما، وبدأ الثنائي في علاقة عاطفية منذ 6 أشهر، وتحديدًا يوم 13 يونيو، حيث نشر معز مسعود في هذا اليوم صورة له وهو يحمل جيتار لتعلق حلا شيحة "هاي معز مين خدلك الصورة دي" ليرد عليها "شخص مهم أوي" ومنذ ذلك التوقيت ويختفي الثنائي تمامًا ويبتعدون عن الميديا أو الظهور سويًا.ويشار إلى أن معز مسعود انفصل مؤخرًا عن زوجته الفنانة شيري عادل بعد زواج لم يستمر لمدة عام بينهما، كما انفصلت الفنانة حلا شيحة عن زوجها ووالد أبنائها الكندي فور عودتها للتمثيل مرة أخرى العام الماضي.