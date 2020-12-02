بإجراءات احترازية.. الكنائس تبدأ صلوات تسبحة «كيهك» 9 ديسمبر

تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية، يوم 9 ديسمبر الجاري، صلوات تسبحة «كيهك»، مع تطبيق إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح مصدر كنسي، أن الإيبارشيات سوف تنظم صلوات «كيهك» على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا، مع الحجز المسبق قبل الحضور للحد من التجمعات، ويسمح للأفراد بالحضور مرة أسبوعيًا.وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن عددًا من الإيبارشيات ومن بينها بني سويف والسويس، تم تخفيض عدد ساعات الصلوات بها، بحيث تقتصر على 3 ساعات ولا تمتد لنهار اليوم الثاني كما هو معتاد.ولفت إلى أن صلوات تسبحة «كيهك» لهذا العام، التي تقام بالكنائس الكبرى مثل كنيستي السيدة العذراء مريم بالزيتون، وكنيسة أرض الجولف، سيكون غير متاح الحضور بها بدون حجز مسبق، ولا يتخطى عدد الحضور 50%، كما يتغيب الأنبا يؤانس، الأسقف لأول مرة عن ترأس التسبحة بهما، مقتصرًا حضورها على كنائس أسيوط بالعام الحالي، لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.