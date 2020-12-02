روسيا: الاتفاق الثلاثى بشأن قرة باغ يجرى تنفيذه

أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن الاتفاق الثلاثى بشأن إقليم ناغورني قرة باغ يتم تنفيذه، قائلًا: "في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ الإعلان الثلاثى لروسيا وأرمينيا وأذربيجان الموقع فى 9 نوفمبر الماضي بشكل كامل".وأضاف- خلال اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء: "أن قوات حفظ السلام الروسية تنتشر على خط التماس وعلى طول ممر لاتشين"، متابعا: "نحن بطبيعة الحال مهتمون بانضمام جميع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة للجهود الإنسانية في قرة باغ".وأشار الرئيس الروسي أيضًا إلى ضرورة بحث إمكانيات التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، مؤكدًا أهمية تقديم المساعدة بشكل مشترك للأشخاص المتضررين في منطقة الأعمال العدائية، وتقديم المساعدة في حل المشاكل الإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين وترميم البنية التحتية المدمرة وحماية الآثار التاريخية والدينية والثقافية في قرة باغ.