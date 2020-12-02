رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الاتفاق الثلاثى بشأن قرة باغ يجرى تنفيذه

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:28 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن الاتفاق الثلاثى بشأن إقليم ناغورني قرة باغ يتم تنفيذه، قائلًا: "في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ الإعلان الثلاثى لروسيا وأرمينيا وأذربيجان الموقع فى 9 نوفمبر الماضي بشكل كامل".

وأضاف- خلال اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء: "أن قوات حفظ السلام الروسية تنتشر على خط التماس وعلى طول ممر لاتشين"، متابعا: "نحن بطبيعة الحال مهتمون بانضمام جميع شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة للجهود الإنسانية في قرة باغ".

وأشار الرئيس الروسي أيضًا إلى ضرورة بحث إمكانيات التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، مؤكدًا أهمية تقديم المساعدة بشكل مشترك للأشخاص المتضررين في منطقة الأعمال العدائية، وتقديم المساعدة في حل المشاكل الإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين وترميم البنية التحتية المدمرة وحماية الآثار التاريخية والدينية والثقافية في قرة باغ.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمقاهي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 1-12-2020

السيسى يوجه بعلاج «الطفلة شروق» المصابة بثقبين فى القلب

الصور

image description

قرعة علنية لتسليم 52 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

image description

فصل الكهرباء عن 10 مناطق في دمياط

image description

«دمياط» تناقش تطوير محطة أتوبيس شرق الدلتا

image description

«إيناكتس أسيوط» ينظم حملة للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا

image description

«فن العمارة بالعاصمة الإدارية».. ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

السيسى يوجه بعلاج «الطفلة شروق» المصابة بثقبين فى القلب

لعنة الـ «رقم 10».. كواليس رفض لاعبى الأهلى لتيشيرت الخطيب (خاص)

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

30 لصًا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

الصين تصدر مجموعة بيانات محدثة للغطاء الأرضي العالمي

العلاقة بين الهواتف وصحتنا العقلية

طريقة تناول فاكهة التنين

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

حاتم الجوهري: سأدعو القديسة «فيرينا» للسينما.. وهذا موقفي مع محمود العالم

توقيع رواية «ورثة آل الشيخ» في مكتبة مصر الجديدة غدا

«تنمية» تستضيف حفل توقيع رواية «طبيب أرياف» لمحمد المنسي قنديل

قريبًا.. «طائر الليل» كتاب للأطفال لــ محمد ناصف