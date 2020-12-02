برلماني: الحكومة استجابت للمواطنين بقرار «مد التصالح»

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.وأكد «مسعود» - في بيان اليوم -: أن «اتخاذ الحكومة لهذا القرار، دليل قاطع على استجابتها لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا».ووجه تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تأكيده خلال رئاسته لاجتماع الحكومة، على حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يُسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، وأن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.