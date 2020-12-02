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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لمواجهة كورونا و«البعوض» في كفرالشيخ (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:27 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكل المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة.

وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق، حيث تم رش وتطهير مجمع المواقف لسيارات الأجرة، وموقف الأرياف، وأماكن الباعة الجائلين، بالإضافة إلى تطهير ماكينات الصراف الآلي، وأمام البنوك، والمركز التكنولوجي، ومحطة القطار، وكذا بالشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشرَف العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال الرش بالمدينة لمكافحة الحشرات والبعوض، حيث قامت الحملة الصحية بالمدينة بحملات الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والحشرات الطائرة، لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدًا بتكثيف الحملات اليومية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.

وقام علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، وكذا بالمدارس والمصالح الحكومية بقرية ميت الديبة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقرية دمرو، حيث تم متابعة الرش بالوحدة الصحية، بالإضافة إلى المرور على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بالمنشآت الحكومية، حيث تم متابعة الرش والتعقيم للمدارس بقرية قبريط.

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