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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن فى البساتين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن فى منطقة البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفى، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلى، وخالد عبدالغفار النجار.

وأشار قرار الإحالة للمحاكمة، إلى أن المتهم «م. م»، 35 سنة، عاطل، بالتداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى أنه ضابط شرطة وأجرى عملًا من مقتضيات هذه الوظيفة، وهو استيقاف وضبط وتفتيش المجنى عليه نبيل عبدالراضي سليمان، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منه بذلك.

ولفت إلى اشتراك المتهم الأول مع «ر. م»، رقيب شرطة، بإحراز سلاح ناري لسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه نبيل عبدالراضي سليمان، بأن استوقفاه بزعم الأول كونه ضابط شرطة، وحال ارتداء الثاني للزي الميري، وقاما بتفتيش السيارة قيادته واستوليا على السلاح الناري والذخائر خاصته، وقاما باستقلال السيارة قيادة الأول للفرار، إلا أنه تشبث بنافذتها فأسرع المتهم الأول للقيادة فسقط وحدثت إصابته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات.

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