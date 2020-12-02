ننشر الصور الأولى للطفلة «شروق» التى وجه الرئيس بعلاجها

ينشر «الدستور» الصور الأولى للطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاجها على نفقة الدولة.وطالب الرئيس السيسي، بعلاج الطفلة؛ لمعاناتها من ثقبين بالقلب منذ ولادتها، مما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وحاجتها لتدخل جراحي، لكن أسرتها غير قادرة على توفير المبالغ المالية اللازمة لإجراء العالمية.ووجه الرئيس بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطفلة حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وتم تحويلها على الفور إلى مستشفى جامعة بنى سويف لإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لها.