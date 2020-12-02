وكيل «اقتصادية النواب» يتبنى مواجهة الحكومة للمشكلة السكانية تشريعيا

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيلاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة المشكلة السكانية، والتى تعتمد على 5 محاور تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.وأكد عبدالحميد، في بيان، أهمية أن يكون محور التدخل التشريعى فى مقدمة المحاور لمواجهة هذه المشكلة، مشيرا إلى أهمية هذا المحور لمواجهة هذه المشكلة التى استمرت لعقود طويلة.وأعلن عبد الحميد تأييده التام للقضايا التي تضمنها المحور التشريعي في الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.وأكد، أنه سيعطي أولوية قصوى لهذا المحور خلال مشاركته في اجتماعات ومناقشات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان في فصله التشريعى الثاني، والذي سينطق خلال شهر يناير 2021، وسيتقدم بمشروعات القوانين التي ركز عليها المحور الحكومي لمواجهة المشكلة السكانية تشريعيا.