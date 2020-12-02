«استراتيجيات التعامل مع كورونا».. ندوة تثقيفية بمدن الفيوم الجامعية

نظمت رعاية الشباب بمدن الطالبات بجامعة الفيوم، ندوة تثقيفية حول استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حاضر خلالها هيثم سامي، رئيس لجنة الرقابة وسلامة الغذاء بالجامعة، بحضور هشام مصطفى أمين، مدير عام المدن الجامعية والتغذية، وإيمان إسماعيل، مدير إدارة مدن الطالبات، وعدد كبير من العاملين والطالبات.تضمنت المحاضرة العديد من المحاور الأساسية التي يجب اتباعها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، منها التعريف بالفيروس وأعراضه وتشخيصه وكيفية الوقاية منه والتعامل معه، بالإضافة إلى كيفية تقوية جهاز المناعة للتصدي له.وتأتي المحاضرة في إطار توعية الطالبات بالمدن الجامعية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.