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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«استراتيجيات التعامل مع كورونا».. ندوة تثقيفية بمدن الفيوم الجامعية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:04 م
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
الفيوم - زينب علاء
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نظمت رعاية الشباب بمدن الطالبات بجامعة الفيوم، ندوة تثقيفية حول استراتيجيات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حاضر خلالها هيثم سامي، رئيس لجنة الرقابة وسلامة الغذاء بالجامعة، بحضور هشام مصطفى أمين، مدير عام المدن الجامعية والتغذية، وإيمان إسماعيل، مدير إدارة مدن الطالبات، وعدد كبير من العاملين والطالبات.

تضمنت المحاضرة العديد من المحاور الأساسية التي يجب اتباعها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، منها التعريف بالفيروس وأعراضه وتشخيصه وكيفية الوقاية منه والتعامل معه، بالإضافة إلى كيفية تقوية جهاز المناعة للتصدي له.

وتأتي المحاضرة في إطار توعية الطالبات بالمدن الجامعية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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