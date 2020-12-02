تركيا تتراجع عن استفزازاتها في «المتوسط» بعد استعدادات أوروبية لمعاقبتها

أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن تركيا أوقفت عمليات مسح النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​وأعادت سفينة المسح الخاصة بها إلى ميناء تركي.وتابع أن القرار التركي جاء قبل أيام من استعداد قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب نيتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اليونانية.وقالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية على تويتر يوم الاثنين، إن سفينة المسح الزلزالي التركية أوروك ريس أكملت عمليات المسح في حقل دمره بشرق البحر المتوسط ​​والتي بدأت في 10 أغسطس وعادت الآن إلى ميناء أنطاليا.وبعد توقف دام بضعة أسابيع، استأنفت تركيا في منتصف أكتوبر أنشطة مسح النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.وأثارت حملة التنقيب التركية في البحر المتوسط ​​انتقادات من جيران تركيا، والاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية الأمريكية.واندلعت التوترات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، في الأشهر الأخيرة بعد أن استأنفت تركيا التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ​​في المياه التي تعتبرها اليونان وقبرص جزءًا من مياههما الإقليمية.ودفع التوتر المتزايد في شرق البحر المتوسط ​​والخلاف بين اليونان وتركيا، وهما أيضًا جزء من حلف شمال الأطلسي، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات محتملة على تركيا بسبب عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط.