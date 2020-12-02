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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب مشادة كلامية.. مواطن يشعل النيران في سيارة جاره بسوهاج

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:57 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهدت مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، قيام أحد المواطنين بإشعال النيران فى سيارة مواطن آخر أثر مشادة كلامية بينهما.

وبدأت أحداث الواقعة، بحسب بيان أمني، بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بقيام المدعو "ك. ن. ح" 28عامًا،عامل ويقيم بذات الناحية لقيامه بإشعال النيران في السيارة، ملك المواطن "م. ح. ع." 32 عام، حاصل علي بكالوريوس تجارة، ويقيم بدائرة المركز أثناء توقفها أمام منزل المشكو في حقه، مما نتج عنه إحتراق عن جزء من مقدمة السيارة وتم إخماد النيران بمعرفة الأهالي.

وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي حدوث مشادة كلامية بين المشكو في حقه ووالده، بسبب اعتراضه علي قيام والده ببيع المنزل فقام علي أثرها بإشعال النيران بباب المنزل مما أدى إلى امتداد النيران بالسيارة المشار إليها حال توقفها أمام منزله، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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