فرنسا: العقوبات الأمريكية لن تشكل حكومة في لبنان

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها لا تستطيع تأكيد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، هذا الشهر، مشيرة إلى أنه لم ينفذ -حتى الآن - الطلبات الفرنسية لتنفيذ خارطة جديدة في لبنان.وأشارت الرئاسة فى بيان لها، إلى أن عدة دول عربية أكدت مشاركتها ب​مؤتمر​ الدعم اليوم، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.ورأت الرئاسة أن تدهور الوضع المالي بلبنان يجعل التحقيق بالمصرف المركزي أكثر حتمية، متابعا "لا نعتقد أن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى تشكيل حكومة في لبنان".