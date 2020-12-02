إغلاق 87 منشأة طبية دون ترخيص بالبحيرة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، برئاسة الدكتور مهدي هيوب، مدير إدارة العلاج الحر، حملات مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة.حيث مرت الحملات على 160 منشأة صحية، وتم فحص 36 شكوى ضد المنشآت الطبية الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة منها، كما تم إصدار عدد 87 قرار غلق لمنشأت تعمل دون ترخيص ومخالفة لشروط الترخيص، وإصدار قرارات بترخيص عدد 78 منشأة طبية خاصة.ومن جانبه شدد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بجميع المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كل صور التقاعس أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة احتمالية عدوى فيروس كورونا المستجد.