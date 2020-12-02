تغريم متهم بخرق حظر التجول وحيازة حشيش 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بترويج الحشيش وخرق حظر الانتقال بالحبس 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وتغريمه ألف جنيه أخرى عن الاتهام الثاني بخرق حظر الانتقال.كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم «م. س» بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وتواجد خلال المواعيد المحظور قانونًا الانتقال أو التحرك بها على الطريق بغير حاجة ضرورية مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.