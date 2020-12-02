والد الطفلة «شروق» يشكر الرئيس على التوجيه بعلاج ابنته

يشعر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطن المصري، ودائمًا ما يوجه بتوفير الرعاية اللازمة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون العيش الكريم، هذا بجانب مد يد العون لكل من يطلب مساعدته، وآخرها الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، التي وجه بعلاجها على نفقة الدولة.وقال والد الطفلة مصطفى شمردل: «ابنتي ولدت بعيب خلقي، ثقبين في القلب، أحدهما تم سده مع مرور السنين والآخر ظل حتى وقتنا هذا».وأضاف «شمردل»: «عانت ابنتي كثيرًا ولم تستطع أن تعيش مثل بقية الأطفال، وتلعب فأقل مجهود كان يتسبب لها في ضيق للتنفس، ونجد أن لون وجهها وفمها يتغير للأزرق، فقررت أن تجلس في المنزل، ولا تفعل أي شيء، ولا حتى تذهب إلى المدرسة، دون أن أعرف ما يُمكنني فعله لإنقاذها».وأشار إلى أنه ذهب بابنته إلى الأطباء وجميعهم نصحوه بإجراء عملية، لكنها ستتكلف أكثر من 50 ألف جنيه، مضيفًا: "أنا راجل على باب الله هجيب منين المبلغ دا».وتابع: «نصحني الطبيب أن أقوم بعمل العملية على نفقة الدولة، وبالفعل قدمت الورق في التأمين الصحي، وانتظرت ما يزيد عن عام ونصف، وحالة ابنتي تسوء، حتى قررت عمل منشور على السوشيال ميديا، ووجدت استجابة، حيث اتصلت بي رئاسة الوزراء، وطلبت مني أن أذهب إلى مستشفى جامعة بني سويف الجامعي وبالفعل ذهبت، ولكن كان الطبيب يجري عملية، اتصلت بي وزارة الصحة لأذهب إلى عميد الكلية، قابلته وأرسل إلى ابنتي سيارة إسعاف لإحضارها للمستشفى».وعبر مصطفى شمردل عن سعادته بسرعة التدخل لإنقاذ ابنته، موجهًا رسالة شكر للرئيس:«بشكر الرئيس السيسي وربنا يعينه علينا».