ضبط 63 قضية تموينية على مدار يومين بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة، على مدار يومين وهما 1 و2 ديسمبر الجاري.وأسفرت الحملة عن ضبط 63 قضية تموينية وهى: ''10 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و12 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن 18 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و15 قضية عدم حمل شهادة صحية''.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.