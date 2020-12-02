«الداخلية» تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات القديمة -أرقام فقط - باللوحات الجديدة المؤمنة «حروف، وأرقام»، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص، وذلك خلال المهلة المُحددة والتى تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى إنتهاء المهلة، وقد تم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للإنتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملةـ تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.