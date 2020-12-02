الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)

- الشحرورة

- حسناء الشاشة

- الدلوعة

- سيدة الشاشة

- مارلين مونرو الشرق

- السندريلا

- نادية لطفي

تميزت موضة الفنانات قديمًا بالأناقة الشديدة رغم بساطتها، وكانت من أشهر الإطلالات الفستان القصير سواء المستطيل أو المنفوش، ما يميزهم في هذا الوقت.ومن خلال هذه الصور نصحبكم في جولة مع أجمل إطلالات الفنانات في زمن الفن الجميل:الفنانة اللبنانية صباح الملقبة بالشحرورة كانت من أشهر أيقونات الموضة في هذه الفترة حيث كانت تتميز باختيار الفستاتين المبهرة والجذابة مع تميزها بالبساطة.مريم فخر الدين، التي أطلق عليها الجمهور حسناء الشاشة العربية صاحبة الملامح البريئة، وكانت تتميز بإطلالاتها العفوية والبسيطة بالإضافة إلى حبها للأكسسوارات في تزيين إطلالتها الجميلة.عُرفت الفنانة شادية بأنها دلوعة كانت تتميز باختيار إطلالات مميزة وأنيقة مع القبعة التي كانت تقوم بارتدائها في معظم إطلالتها.فاتن حمامة قد أطلق عليها الجمهور لقب سيدة الشاشة، تميزت بالأناقة في إطلالتها وكانت تختار دائما الفساتين القصيرة بتصاميم كلاسيكية، وكانت تتميز دائمًا بالرقة والأناقة، حيث كانت تميل إلى الظهور بمظهر أنثوي رقيق وبشعر قصير.أطلق الجمهور علي الفنانة هند رستم مارلين مونرو الشرق رمز الإثارة والأنوثة في الزمن الجميل، حيث كانت ترتدي فساتين مجسمة تظهر جمال جسدها وكانت ترتدي القبعة في أغلب الأفلام.بينما تعد الفنانة سعاد حسني الملقبة بالسندريلا أيقونة للموضة والتي حتي الآن يحلم الكل برتداء فساتينها التي كانت تتميز بالجراءة والأناقة والألوان الفاتحة والنقشات الكبيرة والشعر المرفوع.تمتعت الفنانة نادية لطفي بجمال فريد، وكانت إحدى أيقونات الأناقة في العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث تميزات إطلالتها بالفستان القصير المنفوش ذات الرسومات البسيطة والشعر الأشقر الذي ميزها كثيرًا.