رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:43 م
الشحرورة
الشحرورة
هويدا سعيد
طباعة
تميزت موضة الفنانات قديمًا بالأناقة الشديدة رغم بساطتها، وكانت من أشهر الإطلالات الفستان القصير سواء المستطيل أو المنفوش، ما يميزهم في هذا الوقت.

ومن خلال هذه الصور نصحبكم في جولة مع أجمل إطلالات الفنانات في زمن الفن الجميل:

- الشحرورة
الفنانة اللبنانية صباح الملقبة بالشحرورة كانت من أشهر أيقونات الموضة في هذه الفترة حيث كانت تتميز باختيار الفستاتين المبهرة والجذابة مع تميزها بالبساطة.

- حسناء الشاشة
مريم فخر الدين، التي أطلق عليها الجمهور حسناء الشاشة العربية صاحبة الملامح البريئة، وكانت تتميز بإطلالاتها العفوية والبسيطة بالإضافة إلى حبها للأكسسوارات في تزيين إطلالتها الجميلة.

- الدلوعة
عُرفت الفنانة شادية بأنها دلوعة كانت تتميز باختيار إطلالات مميزة وأنيقة مع القبعة التي كانت تقوم بارتدائها في معظم إطلالتها.

- سيدة الشاشة
فاتن حمامة قد أطلق عليها الجمهور لقب سيدة الشاشة، تميزت بالأناقة في إطلالتها وكانت تختار دائما الفساتين القصيرة بتصاميم كلاسيكية، وكانت تتميز دائمًا بالرقة والأناقة، حيث كانت تميل إلى الظهور بمظهر أنثوي رقيق وبشعر قصير.

- مارلين مونرو الشرق
أطلق الجمهور علي الفنانة هند رستم مارلين مونرو الشرق رمز الإثارة والأنوثة في الزمن الجميل، حيث كانت ترتدي فساتين مجسمة تظهر جمال جسدها وكانت ترتدي القبعة في أغلب الأفلام.

- السندريلا
بينما تعد الفنانة سعاد حسني الملقبة بالسندريلا أيقونة للموضة والتي حتي الآن يحلم الكل برتداء فساتينها التي كانت تتميز بالجراءة والأناقة والألوان الفاتحة والنقشات الكبيرة والشعر المرفوع.

- نادية لطفي
تمتعت الفنانة نادية لطفي بجمال فريد، وكانت إحدى أيقونات الأناقة في العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث تميزات إطلالتها بالفستان القصير المنفوش ذات الرسومات البسيطة والشعر الأشقر الذي ميزها كثيرًا.
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)
الشحرورة وحسناء الشاشة من أجمل إطلالات الزمن الجميل (صور)

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

السيسي يتفقد أحدث مدرعة صنعتها القوات المسلحة (صور)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

image description

استمرار الأنشطة التفاعلية لقسم القلب والأوعية الدموية بجامعة أسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط: مواصلة الدعم للمنتجات العلمية المتميزة

الأكثر قراءة

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة 3 مواسم

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

التفاصيل الكاملة فى مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

روائع الطبيعة في خطر بسبب التغيّر المناخي

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا.. ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

نجوم الفن يجتمعون على حب أشرف زكى بالمركز الثقافي الروسى

افتتاح معرضي «بلد المحبوب» و«حكاوي القهاوي» للفنانة سماء يحيى

غدًا.. «كيفية مواجهة الضغوط النفسية» بمكتبة القاهرة الكبرى