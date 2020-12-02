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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لصاحب فرن تاجر في الترامادول بالبساتين

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، صاحب فرن بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في الترامادول في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار.

كشف قرار الاحالة العامة قيام المتهم "م. ع"، 35 سنة، صاحب فرن بإحراز جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.

وأضافت تحريات ضابط بإدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ووسيلة انتقاله ونفاذا لذلك الاذن انتقل حيث أيقن تواجده فضبطه أثناء استقلال السيارة خاصته وبتفتيشه وتفتيش السيارة عثر بحوزته على 875 قرص ترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

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