670 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 وفيات، بالإضافة إلى تماثل 503 حالات للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس كانت قد بلغت 84087 حالة، وإجمالي الوفيات 1200 وفاة، موضحا أن إجمالي الحالات المتعافية ارتفعت إلى 54712 حالة.