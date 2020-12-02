«العربي للنفط والمناجم» يدعو عمال العالم للتضامن مع فلسطين

دعا الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، برئاسة عماد حمدي، العالم والحركة النقابية العربية والعالمية إلى الإستمرار في دعم الحق الفلسطيني، بتفعيل أسلحة المقاطعة والدعم والتنديد والاستنكار، حتى تتحرر فلسطين من العدوان والاحتلال الإسرائيلي الغاشم، موضحًا أيضًا أن المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة ستبقى مسؤولة مسؤولية قانونية ومعنوية في إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقال الاتحاد العربي، في بيان، إن في مثل هذه الأيام من العام 1988، أصدر ممثلو الشعب الفلسطيني في الجزائر إعلانًا تاريخيًا ومفصليًا على صعيد القضية الفلسطينية، وهو إعلان الاستقلال بإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث سارعت أغلبية دول العالم إلى الإعتراف بإعلان الدولة الوليدة والتضامن مع نضال شعبها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصل الشعب الفلسطيني نضاله العادل والمشروع لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير على تراب وطنه.وجاء في بيان الاتحاد العربي حول الذكرى 32 لإعلان الاستقلال، أن القرار يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على استرداد حقه المشروع، فقد كان ذلك الإعلان ردًا شعبيًا بليغًا على كل من روج أو اعتقد بأن معركة بيروت 1982، وغزو قوات الكيان الصهيوني للبنان وحصار بيروت وترحيل هيئة أركان المقاومة الفلسطينية وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.وحذر من استمرار التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، ومواصلة سياسات وممارسات التنكيل، والقتل، والأسر، والتهجير، والاستيطان، والجدران، والضم، والتهويد، التي تشكل انتهاكًا جسيمًا متواصلًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارًا بالمواثيق الدولية وإرادة المجتمع الدولي، موضحًا أن كل ذلك التعسف لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على الصمود والنضال دون هوادة بدعم أمته وأحرار العالم.وفي نهاية بيانه، أكد أنه مستمر على العهد باستمرار الدعم والمساندة، بكافة الإمكانيات والطاقات التى يمتلكها حاضرًا ومستقبلًا، تضامنًا ودعمًا للحق الفلسطيني في كافة الميادين والساحات، من أجل إنجاز الحلم والهدف العربي الفلسطيني بزوال الاحتلال وتحقيق البناء والتحرير والاستقلال.