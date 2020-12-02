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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
متابعة إجراءات مواجهة كورونا بـ190 منشأة عمالية في المنيا
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
دعاء جابر
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