البرلمان العربي يعرب عن تقديره لدور الإمارات في تعزيز الأمن القومي

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة للشعوب العربية ودورها الفاعل في تعزيز وصيانة الأمن القومي العربي، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مشيدا بنهجها في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، فضلا عن دورها البارز في محاربة الإرهاب والقضاء على جذوره وتقويض أركانه.وأشاد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام - بما حققته الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، مثمنا مسيرة العطاء التي قدمتها على مدار العقود الماضية ودورها الرائد في مجال العمل التنموي والعطاء الإنساني، والذي يأتي استكمالا للمسيرة والنهج الذي أرساه مؤسس الاتحاد وباني نهضته الحديثة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي كان رمزا عربيا وعالميا ورائدا للعمل الإنساني.وأضاف أن العالم العربي يستذكر في هذا الوقت من كل عام الدور الخالد الذي قام به الشيخ زايد بن سلطان في تأسيس الاتحاد وحرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه القيادة على ترسيخ قيم الوحدة والانتماء لوطن واحد حتى تأخذ دولة الإمارات مكانتها المرموقة عربيا وإقليميا ودوليا، وهو ما تحقق على يد أبنائه الأبرار وحكام الإمارات من بعده والذين استكملوا مسيرته، حتى صارت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به في التميز والريادة والإبداع والتنمية.