رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يعرب عن تقديره لدور الإمارات في تعزيز الأمن القومي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة للشعوب العربية ودورها الفاعل في تعزيز وصيانة الأمن القومي العربي، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مشيدا بنهجها في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، فضلا عن دورها البارز في محاربة الإرهاب والقضاء على جذوره وتقويض أركانه.

وأشاد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام - بما حققته الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، مثمنا مسيرة العطاء التي قدمتها على مدار العقود الماضية ودورها الرائد في مجال العمل التنموي والعطاء الإنساني، والذي يأتي استكمالا للمسيرة والنهج الذي أرساه مؤسس الاتحاد وباني نهضته الحديثة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي كان رمزا عربيا وعالميا ورائدا للعمل الإنساني.

وأضاف أن العالم العربي يستذكر في هذا الوقت من كل عام الدور الخالد الذي قام به الشيخ زايد بن سلطان في تأسيس الاتحاد وحرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه القيادة على ترسيخ قيم الوحدة والانتماء لوطن واحد حتى تأخذ دولة الإمارات مكانتها المرموقة عربيا وإقليميا ودوليا، وهو ما تحقق على يد أبنائه الأبرار وحكام الإمارات من بعده والذين استكملوا مسيرته، حتى صارت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به في التميز والريادة والإبداع والتنمية.

موضوعات متعلقة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

الحكومة توافق على مد التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام

الفنان محمد عبدالحليم يكشف حقيقة عدم إيجاد فرص عمل (صور)

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

الصور

image description

«فن العمارة بالعاصمة الإدارية».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومخزن المستلزمات الطبية الإقليمي

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

30 لصا يسطون على بنك بأسلحة ثقيلة ومتفجرات

العلاقة بين الهواتف وصحتنا العقلية

حرائق الغابات تهدد مناطق سياحية بجزيرة فريزر الأسترالية

احذر من رائحة فم الحيوان الأليف الكريهة

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

«تنمية» تستضيف حفل توقيع رواية «طبيب أرياف» لمحمد المنسي قنديل

قريبًا.. «طائر الليل» كتاب للأطفال لــ محمد ناصف

جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة الشحرورة السبت

افتتاح معرض «فن البقاء في المنزل» بمكتبة الإسكندرية 8 ديسمبر