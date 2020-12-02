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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«اتحاد المستثمرين» يخطط لإنشاء شركات للمشروعات الصغيرة بالمحافظات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال
أسماء إبراهيم
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أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة، فضلا عن دوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأشاد محرم بالدور طارق عامر محافظ البنك المركزي، في إطلاق المبادرات التحفيزية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشاد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل الإجراءات على صغار المستثمرين الذين لديهم مشروعات جديدة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يخطط لإنشاء شركة للصناعات المتوسطة والصغيرة بكل محافظة في مصر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشركات سيكون لها أثر كبير في دفع الصناعة، بالإضافة إلى ربطها مع المصانع الكبيرة.

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