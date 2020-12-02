بايدن يؤيد فرض مزيد من القيود على برنامج إيران الصاروخي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء، أنه يؤيد فرض مزيد من القيود على برنامج إيران الصاروخي.وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب للصحيفة، أن موقف الولايات المتحدة هو وضع اتفاقيات إضافية تعزز القيود على برنامج إيران النووي، وذلك وفقًا لقناة العربية.وأكد "بايدن"، أن العودة لبرنامج إيران النووي لن يكون سهلا، موضحًا آخر شيء نريده أن يعج الشرق الأوسط بالأسلحة النووية.