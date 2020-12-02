حملات مكبرة لتنفيذ مواعيد المحلات الجديدة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة بالأحياء، في أول ليلة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش.وبالتزامن مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة من أول ديسمبر الجاري، قامت مساء الأمس حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية، استمرت حتي فجر اليوم، للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الغلق الجديدة، وتفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار تحقيق الإنضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، بمنطقة محرم بك، وتم خلالها غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش طبقا للقرارات الواردة، والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية.جاء ذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي حى المنتزه أول، قادت المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، وسكرتير عام الحي، حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية والكافيهات في المواعيد المحددة لها، وتنفيذا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع تقديم الشيش بالمقاهي لمواجة انتشار فيرس كرونا المستجد.تشكلت الحملة من «مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات، رئيس وحدة الإزالة، مسؤول الضبطية القضائية بالمحافظة، والرصد البيئ، ورخص المحلات، ومعاوني ادارة اشغال الطريق والازالة والمتابعة».وتم خلال الحملة التوجه إلى: «شارع محمد نجيب، شارع الشيخ رمضان دار عيسى، شارع خالد بن الوليد، شارع البكباشي العيسوي، شارع امين خيرت الغندور، شارع خليل حماده، شارع الملك حفني بحري وقبلي، شارع 45 بحري وقبلي، شارع 30، شارع العاشر، شارع إسكندر إبراهيم».وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 كاقيهات، كما تم التحفظ علي العديد من الإشغالات والتعديات التي تعيق الطريق العام، وكذاك مصادرة عدد كبير من "الشيش" ومشتملاتها وكراسي وشاشات عرض بالمقاهي المخالفة.وفي سياق آخر، تم خلال الحملة مطاردة ظاهرة النباشين والتحفظ على عدد من "الجواني" وإيدعها بسيارات شركة النهضة وإزالة كافة التعديات لإعادة ضبط الشارع.وفي حى ثان المنتزه، وجه اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، بشن حملة مساء أمس برئاسة يحي زكريا سكرتير عام الحي وممثلي الإدارات المعنية، للمرور على المقاهي والكافيتريات والمنشآت التجارية بشارع "ملك حفني بحري، سلمان الفارسي، جمال عبد الناصر"، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء سواء من جانب أصحاب تلك المنشآت أو روادها، وللتأكد من الالتزام بقرارات الإغلاق المحددة، ولرصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات، وتغريم المخالفين بغرامات فورية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.