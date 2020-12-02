مصرع نقاش بجرعة كحول ومخدرات زائدة بمنشأة ناصر

لقي نقاش مصرعه، اليوم الأربعاء، عقب تناول كمية من المواد المخدرة والمواد الكحولية أدت إلى وفاته عقب دخوله في نوبة أعياء شديد بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة،و تلقي قسم شرطة منشأة ناصر إشارة من مستشفي الدمرداش "مركز السموم"، تفيد بوصول المتوفي "ا.س"، "20 سنة"، نقاش ومقيم بمنطقة منشاة ناصر، إثر تناول مواد كحولية وتعاطي مخدر الحشيش.و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود "م.س"،"31 سنة"، نقاش، و"ي. ا"، "21 سنة" أصدقاء المتوفي وتم ضبطهما، تناولوا كميات من الخمور وتعاطوا مواد مخدرة، وشعر المتوفي بعدها بإعياء شديد فاصطحبه صديقاه لمستشفي بمنطقة الزرايب، فأوصى الأطباء بضرورة نقله إلى مركز السموم لتعرضه لحالة تسمم.و حال اصطحابه لمستشفي الدمرداش توفي في الطريق،و تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.