4 آلاف إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا فى بلجيكا

سجلت بلجيكا 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و141 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية- اليوم الأربعاء- أنه تم نقل 854 مريضا إلى العناية المركزة وخروج 450 حالة من المشفى خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 16 ألفا و786 شخصا بينهم نحو 7 آلاف حالة وفاة خلال الموجة الثانية للوباء.