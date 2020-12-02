تجديد حبس عامل متهم بتعذيب ابنته فى أوسيم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعذيب ابنته بمنطقة أوسيم؛ بسبب خلافات مع والدتها.يجري ضباط الإدارة العامة المباحث الجيزة تحريات في واقعة اتهام عامل بتعذيب ابنته في أوسيم، بسبب خلافات أسرية مع والدتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد اتهام عامل بتعذيب ابنته البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات، والتسبب في إصابتها بعدة حروق وكدمات.وتبين من خلال التحريات أن المتهم منفصل عن والدة الطفلة، وتربط بينهما خلافات أسرية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.