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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 43 محضرًا ضد محال تجارية ومخابز مخالفة بالبحيرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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نفذت مديرية التموين بالبحيرة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتوصيل الدعم لمستحقيه لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية المعروض والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بنطاق مراكز "النوبارية، كوم حمادة، حوش عيسى".

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر ضد مخابز مخالفة عبارة عن "نقص وزن- غير مطابق للمواصفات- توقف عن الإنتاج- تحرير محضر غش تجاري وضبط مبيدات منتهية الصلاحية بعدد 19 عبوة سعة العبوة 100 مل" بمدينة النوبارية، وتحرير 11 محضرًا ضد أصحاب محال تموينية وتجارية ومستودعات غاز وجزارة مخالفة، بمركز كوم حمادة.

كما تمكنت الحملة من تحرير 14 محضرًا ضد مخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وإغلاق مواعيد العمل الرسمية بدون إذن قانوني وتحرير 9 محاضر ضد أصحاب محلات تجارية عبارة عن "محل تجاري يقوم ببيع الأدوية البشرية بكميات كبيرة وهو غير مخصص لبيع الأدوية البشرية بعزب حوش عيسى- بيع سكر ناقص الوزن- محل بقالة يقوم ببيع سلع غذائية منتهية الصلاحية- سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار- إنتاج خبز ناقص الوزن- إغلاق المخبز في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن قانوني" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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