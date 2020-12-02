«العلمين الجديدة» يستقبل أساتذة وطلاب «هندسة وفنون تطبيقية القاهرة»

استقبل المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وفدا من أساتذة وطلاب كليتي الهندسة والفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، للتعرف على أهم المشروعات والإنشاءات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، لتنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم.واصطحب رئيس الجهار، الوفد الجامعي، فى جولة تفقدية للممشى السياحي والأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والحي اللاتيني وميدان المسلة ومقر مجلس الوزراء وغيرها من المشروعات، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بما تم تنفيذه من أعمال.وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح مفصل حول المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطة التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، أن الهدف من تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض مصر حاليًا، ومنها مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة، مثل الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين فى كل المجالات، من أجل الاعتماد عليهم فى استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا.