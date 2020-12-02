«فن العمارة بالعاصمة الإدارية».. ندوة بجامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط، ندوة بعنوان "فن العمارة فى العاصمة الإدارية الجديدة"، ضمن فعاليات برنامج "بناء وعي"، افتتحها الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، وحاضر بها الدكتور نوبى محمد حسن، عميد كلية الهندسة وأستاذ التصميم المعماري ونظريات العمارة، وسط حضور نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وعلى رأسهم الدكتور عاطف القرن، رئيس اللجنة.وقال الدكتور نوبي محمد حسن، في كلمته، إن مساحة العاصمة الإدارية والتي تبلغ 184 فدانا، أي ضعف مساحة القاهرة، تمثل أحد أهم المميزات التي جعلت من مشروع العاصمة الإدارية مشروعاٌ وحلمًا قوميًا ينتظره الجميع، مضيفا أن هناك تنوع كبير في الطرز المستخدمة فى الأحياء والمباني العاصمة الإدارية وفقًا لطبيعة وعمل كل مبنى وبما يتوافق مع مبدأ التنوع.وأكد نوبي، أن مشروع العاصمة الإدارية، ضمن مشروعات التنمية المستدامة، التي تتبناها الدولة المصرية، داعيًا الحضور إلى زيارة العاصمة الإدارية والتي من المقرر لها أن تكون امتدادًا لمدينة القاهرة وليست بديلة لها، كما تلقى عددًا من التساؤلات والمقترحات من الحضور والتي تمحورت حول إمكانية عمل وسيل مواصلات عامة تربط بين الوادي والعاصمة والإدارية، وكذلك مدى تحقيق عنصر التنوع المعماري فى المباني والأحياء.