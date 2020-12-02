لقاءات تفاعلية لقافلة «البحوث الإسلامية» مع المواطنين في مطروح
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
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أكد مجمع البحوث الإسلامية أن الهدف من القافلة التوعوية التي بدأها أمس الثلاثاء بمحافظة مرسى مطروح، تنظيم لقاءات تفاعلية تتناول القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا، والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.
وأضاف المجمع، في بيان اليوم، أن نشاط القافلة شمل مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، وذلك بمشاركة سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ومدير عام منطقة وعظ مطروح وعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ مطروح.
وأشار المجمع إلى تفاعل الحاضرين مع الندوات، حيث أعربوا عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، فيما تناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.
وأضاف المجمع، في بيان اليوم، أن نشاط القافلة شمل مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، وذلك بمشاركة سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ومدير عام منطقة وعظ مطروح وعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ مطروح.
وأشار المجمع إلى تفاعل الحاضرين مع الندوات، حيث أعربوا عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، فيما تناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.