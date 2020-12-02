لقاءات تفاعلية لقافلة «البحوث الإسلامية» مع المواطنين في مطروح

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن الهدف من القافلة التوعوية التي بدأها أمس الثلاثاء بمحافظة مرسى مطروح، تنظيم لقاءات تفاعلية تتناول القيم الأخلاقية وعلاقة الدين عمومًا، والدين الإسلامي بصفة خاصة بحسن الخلق، ودورها في تكوين الشخصية الفعالة في المجتمع، التي تسعى لتحقيق ذاتها وتسهم في بناء وتنمية الوطن.وأضاف المجمع، في بيان اليوم، أن نشاط القافلة شمل مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، وذلك بمشاركة سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ومدير عام منطقة وعظ مطروح وعدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ مطروح.وأشار المجمع إلى تفاعل الحاضرين مع الندوات، حيث أعربوا عن حبهم الشديد للأزهر الشريف، فيما تناولت اللقاءات فقرة نقاشية قام فيها الحاضرون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، والتي أجاب عليها وعاظ الأزهر الشريف.