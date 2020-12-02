رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

180 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13 مليونًا و721 ألفًا و645 حالة، وذلك عقب تسجيل 180 ألفًا و83 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة- اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 270 ألفًا و645 حالة، وذلك عقب تسجيل 2597 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020

أسماء المتهمين بالتنمر على «شيكابالا» في الأقصر

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

محافظ دمياط: نستعد لافتتاح عدة مشروعات عملاقة

image description

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب غدًا

image description

مليون و800 ألف جنيه مبيعات معرض «ديارنا»

image description

حملة على الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأسيوط

الأكثر قراءة

«رسائل وتسجيلات صوتية».. زوجة نجل القرضاوي تهدد بفضح علاقاته المحرمة (فيديو)

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

ارتفاع حاد لأسعار الذهب بعد تراجعها لأقل مستوى منذ 5 أشهر

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

حرائق الغابات تهدد مناطق سياحية بجزيرة فريزر الأسترالية

بيع جزء من برج «إيفل» بـ274.4 ألف يورو

«جوجل» يحتفى باليوم الوطنى للإمارات

تلقيح العاملين فى مجال الرعاية الصحية خلال 3 أسابيع بأمريكا

أيام زمان

حكاية تاجر الأقمشة الذى اتهم محمود المليجى بسرقة فيلمه

مأساة سعاد حسنى (6)| عاشت طفولة بائسة ورفضت الزواج من رجل مسن

مأساة سعاد حسني (5).. «أبعدها إحسان عبد القدوس عن أدوار البطولة»

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
بطريرك لم يوقظ خرائب بل أيقظ أمة
منى رجب
آمال جديدة فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
ثروت الخرباوي
أكذوبة النسخ فى القرآن
ماجد حبته
لا شىء خلف الغبار
المزيد

الثقافة

ورثة آل الشيخ بضيافة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

افتتاح معرضى «رؤى» و«تكامل الروح» بمركز الجزيرة للفنون

العربية للعلوم تطرح رواية شاهد من إشبيلية

«الرسائل الأخيرة لـ ياكوبو أورتيس» جديد المترجم معاوية عبدالمجيد