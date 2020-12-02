مستوطنون يقتحمون الموقع الأثرى فى سبسطية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس الفلسطينية.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، عقب اقتحام جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، وإغلاق الموقع أمام المواطنين.وأضاف أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لانتهاكات المستوطنين.