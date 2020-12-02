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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2029 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 151 ألفًا و639 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- نقلًا عن أحدث إحصائيات وزارة الصحة- أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي والذي بلغ 41 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2193.

وكانت حاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي قد أعلنت أمس عن مطالبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين يعانون من ظروف صحية، بالامتناع عن القيام برحلات من العاصمة أو إليها باستخدام حملة الحكومة لدعم السفر المحلي، وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وبعد محادثات مع كويكي، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أيضًا إنهم وافقوا على ضرورة الالتزام بذلك "التعاون الوثيق لمنع انتشار العدوى بأي ثمن".

ونظرًا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تشهده العاصمة طوكيو وأجزاء أخرى كثيرة من اليابان منذ نوفمبر الماضي، طالبت كويكي الأشخاص من هذه الفئة العمرية والصحية بالامتناع عن السفر حتى 17 ديسمبر الجاري.

وناشدت حاكمة العاصمة المواطنين ضرورة تفهم مثل هذا الإجراء الجديد الذي يمكن أن يسهم في تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة لمرض الجهاز التنفسي "كوفيد-19".

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