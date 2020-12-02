192 قتيلا وخسائر 1.3 مليار دولار بأعاصير فيتنام

قالت السلطات الفيتنامية, اليوم الأربعاء, إن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 192 شخصا خلال الشهرين الماضيين فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين كما تكبدت البلاد خسائر اقتصادية 30 تريليون دونج (1.3 مليار دولار)، وكان معظم الخسائر في الأقاليم الوسطى.مرت منطقة وسط فيتنام بعام صعب، إذ شلت جائحة فيروس كورونا قطاع السياحة المهم حتى قبل وقت طويل من هبوب تسعة أعاصير سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضرارا بمنازل مئات الآلاف من السكان.وأظهرت البيانات الرسمية أن حصيلة الشهرين الماضيين تجاوزت خسائر العام الماضي بأكمله عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصا وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون.وقال وزير الزراعة والتنمية القروية نيوين شوان كونج في بيان حكومي "شهدنا تسعة أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط، من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر هذه الظواهر الجوية غير الطبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج".