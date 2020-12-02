دير سانت كاترين يُغلق أبوابه أمام الزائرين 5 أيام

أعلن دير سانت كاترين بجنوب سيناء عن إغلاق الدير خمسة أيام أمام الزوار.وقال دير سانت كاترين، في بيان إن «الدير سيكون مغلقًا تمامًا لمدة 5 أيام ابتداءً من الأحد 6 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر الجاري، لن يستقبل أي زيارات أو رحلات نهائيًا ويقتصر حضور الصلوات وصلوات القداسات الإلهية على رهبان الدير فقط دون غيرهم».وأضاف «ولن يُسمح ﻷي أفراد أو مجموعات بحضور أي صلوات بما فيها عيد القديسة كاترينا، وبرجاء الامتناع عن أي مفاوضات بخصوص هذا الشأن».