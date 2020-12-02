«الصحة»: تدريب الفرق الطبية تمهيدًا لـ«التأمين الشامل» بـ5 محافظات

أكدت وزارة الصحة أنه يجب الإسراع في وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).وشددت الوزارة في بيان على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكتروني بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.وأكدت استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التي تعمل ضمن منظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.